Wahlprogramm der Grünen vorgestellt

Vorstellung Wahlprogramm Bündnis 90/Die Grünen (Kay Nietfeld/dpa)

Bei der Vorstellung des Programms der Grünen für die Bundestagswahl im Februar sagte Habeck in Berlin, Deutschland habe in den vergangenen 15 Jahren systematisch zu wenig für seine Wettbewerbsfähigkeit getan. In den kommenden Jahren müsse Deutschland seine Infrastruktur auf Vordermann bringen. Es sei völlig illusorisch, diese großen Herausforderungen nur durch Einsparungen im Haushalt zu finanzieren. Als weiteren Wege zur Finanzierung der Vorschläge der Grünen nannte Habeck etwa das Schließen von Steuerschlupflöchern. Im Wahlprogramm ist unter anderem vorgesehen, die Mietpreisbremse zu verlängern und zu verschärfen. Das Deutschlandticket soll beibehalten und möglichst für 49 Euro im Monat angeboten werden. Besondere Bedeutung misst die Partei dem Klima- und Umweltschutz zu. Damit der Klimaschutz bezahlbarer wird, soll so schnell wie möglich ein Klimageld eingeführt werden. Es soll die Menschen angesichts der gestiegenen Energiepreise entlasten. - Auch die Union und die SPD wollen heute ihre Wahlprogramme präsentieren.

Diese Nachricht wurde am 17.12.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.