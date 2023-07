Duisburg

Habeck: Stahlindustrie in Deutschland hat mit grüner Technologie eine Zukunft

Durch die Umstellung auf sogenannten grünen Stahl hat die Schwerindustrie in Deutschland nach Ansicht von Bundeswirtschaftsminister Habeck eine Zukunft. So würden langfristig zahlreiche Arbeitsplätze gesichert, sagte er in Duisburg. Der Grünen-Politiker war dort zu Gast bei Thyssenkrupp.

26.07.2023