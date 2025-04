Konjunkturprognose

Der scheidende Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) (picture alliance / dpa / Michael Kappeler)

Erwartet wird, dass die Wachstumsaussichten erneut herabgesenkt werden. Zuletzt wurde damit gerechnet, dass für das laufende Jahr eine Stagnation des Bruttoinlandsprodukts prognostiziert wird. Im Januar hatte die Regierung noch mit einem Plus von 0,3 Prozent gerechnet, im vergangenen Herbst war ein Wachstum von 1,1 Prozent in Aussicht gestellt worden. Die deutsche Wirtschaft verzeichnet bereits zwei Rezessionsjahre in Folge. Für zusätzliche Unsicherheit sorgt die US-Zollpolitik.

Diese Einschätzung teilte auch die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Lagarde, auf einer Veranstaltung der "Washington Post". Man beginne bereits europaweit dämpfende Auswirkungen auf Wachstumsdaten zu sehen.

