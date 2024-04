Ukraine-Besuch

Habeck trifft Selenskyj - und stellt Investitionen auch im Verteidigungsbereich in Aussicht

Bundeswirtschaftsminister Habeck ist in Kiew mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj zusammengetroffen. Zu Beginn seines Besuches hatte der Vize-Kanzler dem Land Investitionen deutscher Unternehmen auch im Verteidigungssektor in Aussicht gestellt. Trotz des Krieges gebe es ein sehr großes Interesse deutscher Konzerne, in das Land zu kommen, sagte Habeck in der ukrainischen Hauptstadt.