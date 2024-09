Bundeswirtschaftminister Habeck und Bundesumweltministerin Lemke (Markus Schreiber/AP/dpa)

Die Grünen-Politiker sagten der Deutschen Presse-Agentur, Ersatzbauten könnten sehr schnell genehmigt werden. Das gelte nicht nur für Dresden, sondern für alle Brücken, die repariert und ersetzt werden müssten. Man dürfe nicht zulassen, dass das Land "zerbrösele". Dies sei eine Frage der Sicherheit, so Habeck und Lemke.

An der teilweise eingestürzten Carolabrücke in Dresden läuft der kontrollierte Abriss. In der Nacht war der verbliebene Abschnitt des Brückenzugs C zum Einsturz gebracht worden. Weil für Sonntag Hochwasser in der Elbe erwartet wird, drängt die Zeit.

