Nach Unions-Antrag zu Migration

Eine Zusammenarbeit mit der AfD sei der Sargnagel für die deutsche Wirtschaft, sagte der Grünen-Politiker in einer Regierungserklärung zum Jahreswirtschaftsbericht. Unternehmer überlegten, wegen der fatalen Entscheidung das Land zu verlassen. SPD-Chef Klingbeil sprach von einem verheerenden Signal für die Geschlossenheit in Europa.

In ihrem Jahreswirtschaftsbericht senkte die Bundesregierung ihre Konjunkturprognose deutlich. Für 2025 wird nur noch ein Wachstum von 0,3 Prozent erwartet. Im Herbst hatte die Regierung noch mit einem Plus von 1,1 Prozent gerechnet. Im vergangenen Jahr schrumpfte die Wirtschaftsleistung das zweite Jahr in Folge.

