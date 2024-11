Flugzeugpanne in Portugal

Vizekanzler Habeck vor Regierungsflieger in Lissabon (dpa / Sebastian Gollnow)

Der Rückflug aus Portugal verzögere sich so lange, dass die Teilnahme Habecks im Bundestag am Nachmittag nicht mehr möglich sei, teilte sein Ministerium mit. Der Grünen-Politiker hätte während der Debatte eine Rede halten sollen. Habeck hatte in Lissabon an einer Technologiekonferenz teilgenommen.

Das Regierungsflugzeug war der Deutschen Presse-Agentur zufolge erst im vergangenen Juni der Flugbereitschaft übergeben worden - im Rahmen eines Modernisierungsprogramms. Dabei lösten neue Regierungsmaschinen ältere Airbus-Modelle ab, mit denen es mehrfach Probleme gegeben hatte.

Diese Nachricht wurde am 13.11.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.