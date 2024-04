Robert Habeck beim Pharma- und Chemieunternehmen Merck in Darmstadt (Helmut Fricke / dpa / Helmut Fricke)

Der Grünen-Politiker stellte staatliche Hilfen zur Ansiedlung von Produktionsstätten in Aussicht. Bei einigen Medikamenten wie Antibiotika gab es in den vergangenen Jahren immer wieder Lieferprobleme. Habeck sagte nach einem Treffen mit Mittelständlern in Frankfurt, es gebe gute Gründe, nicht zuzulassen, dass lebenswichtige Produkte nur im Ausland produziert würden.

Habeck unternimmt derzeit eine zweitägige Reise zu Pharmaunternehmen in Hessen, Niedersachsen und Sachsen-Anhalt.

