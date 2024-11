Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Archivfoto) (Sebastian Gollnow / dpa / Sebastian Gollnow)

Deutschland habe die Emissionen mit diesem Ansatz deutlich herunterfahren können, sagte der Grünen-Politiker. Es sei daher gut, dass in der EU ab 2027 auch die Bereiche Verkehr und Heizungen in den Emissionshandel einbezogen würden. Die Einnahmen daraus könnten in den ökologischen Umbau der Wirtschaft investiert werden. Zugleich gestand Habeck ein, dass dies mit spürbar höheren Preisen für die Verbraucher verbunden sei. Die Bundesregierung habe 20 Millionen Euro für eine Initiative der Weltbank zugesagt, mit der die CO2-Bepreisung weltweit vorangebracht werden solle.

Die COP29 mit Delegierten aus fast 200 Staaten geht heute in ihre entscheidende zweite Woche. Im Mittelpunkt stehen weiterhin die Verhandlungen über einen neuen Rahmen für die internationale Klimafinanzierung. Auch Außenministerin Baerbock wird in Baku erwartet.

Diese Nachricht wurde am 18.11.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.