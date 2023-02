Berlin-Demo

Vizekanzler Habeck wirft Wagenknecht und Schwarzer "Irreführung der Bevölkerung" vor. (Archvbild) (Michael Kappeler / dpa / Michael Kappeler)

Jeder, der bei Sinnen und Verstand sei, wünsche sich Frieden, sagte der Grünen-Politiker im ARD-Fernsehen. Die Linken-Politikerin Wagenknecht und ihre Leute wollten etwas als Frieden verkaufen, das ein - so wörtlich - imperialistischer Diktator Europa aufzwinge. Wenn sich das durchsetze, wäre das eine Einladung an den russischen Präsidenten Putin, die nächsten Länder zu überfallen. Habeck sagte weiter, es handele sich um eine politische Irreführung der Bevölkerung.

Wagenknecht und die Frauenrechtlerin Schwarzer haben zu einer Kundgebung am Brandenburger Tor aufgerufen. Sie hatten zuvor einen Text mit dem Titel "Manifest für Frieden" veröffentlicht, in dem sie sich unter anderem gegen Waffenlieferungen an die Ukraine aussprechen und nicht ausdrücklich den Abzug der russischen Truppen fordern.

