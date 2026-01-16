Oft geht es bei Hackerangriffen um finanzielle Erpressungen, Sabotageakte oder Spionage. (IMAGO / VectorFusionArt / IMAGO)

Betroffen ist dieses Mal Heinsberg in Nordrhein-Westfalen. Es gebe eine technische Störung, hieß es in einer Mitteilung. Telefonnummern und E-Mail-Adressen seien bis auf Weiteres nicht erreichbar. Die Zentral- und Ansprechstelle Cybercrime ist eingeschaltet. Die Kölner Staatsanwaltschaft leitete ein Ermittlungsverfahren ein. Immer wieder werden Kommunen, Einrichtungen und Unternehmen angegriffen. Oft geht es um finanzielle Erpressungen, Sabotageakte oder Spionage.

