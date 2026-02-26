Gesundheitsexperte

Hademar Bankhofer ist tot. (picture alliance / dpa / Jörg Carstensen)

Das teilte das Management des Österreichers mit. Bankhofer begann in den 1980er Jahren seine Karriere als Gesundheitsratgeber für Radio Luxemburg. Später trat er auch in Sendungen von RTLplus auf. 12 Jahre nach seinem Wechsel zum ARD-Morgenmagazin beendete der WDR die Zusammenarbeit mit Bankhofer, als Vorwürfe der Schleichwerbung für Medizinprodukte laut wurden.

Hinweis:

In einer früheren Version des Artikels haben wir unter Berufung auf die dpa geschrieben, Bankhofer sei im Alter von 94 Jahren gestorben. Wir bitten den Fehler zu entschuldigen.

