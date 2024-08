Glaubwürdigkeit

Fast die Hälfte der Befragten (48 Prozent) vertraut den Medien hierzulande bei dem Thema dagegen wenig oder gar nicht. Laut der Umfrage für das NDR-Medienmagazin "Zapp" laubt knapp jeder Dritte (31 Prozent), dass deutsche Medien zu sehr Partei für Israel ergreifen. Fünf Prozent sind der Meinung, dass die Berichterstattung die palästinensische Seite bevorzugt. "Ich finde, das sind erschreckende Zahlen", sagte ARD-Chefredakteur Oliver Köhr im "Zapp"-Interview.

Auf die Frage, wie er sich den Eindruck der Unausgewogenheit erkläre, antwortete Köhr, dies habe sicherlich viele Gründe. "Einer mag auch sein, dass in diesem Konflikt, in der Nahostfrage sehr viele Menschen nach meinem Eindruck sehr fest auf einer Seite stehen und es deswegen auch schwierig ist, in deren Augen objektiv zu berichten." Für die Erhebung befragte Infratest Dimap 1.294 Menschen.

Diese Nachricht wurde am 29.08.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.