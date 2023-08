Deutscher Arbeitsmarkt

Viele ukrainische Flüchtlinge arbeiten in Deutschland in Jobs, für die sie überqualifiziert sind. (picture alliance / Flashpic / Jens Krick)

Wie das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung in Nürnberg mitteilte, gehen 18 Prozent der Ukrainerinnen und Ukrainer im erwerbsfähigen Alter einer Arbeit nach. Weitere 57 Prozent nähmen an Sprachkursen teil oder besuchten Bildungseinrichtungen. Den Angaben zufolge arbeiten etwa die Hälfte in Berufen, für die sie formal überqualifiziert sind. So hätten 68 Prozent der Geflüchteten im erwerbsfähigen Alter einen Hochschulabschluss.

Flüchtlinge aus der Ukraine unterliegen keinen Beschäftigungsverboten und durchlaufen kein Asylverfahren. Millionen Menschen sind vor dem russischen Angriffskrieg geflohen, darunter etwa 1,1 Millionen nach Deutschland.

Diese Nachricht wurde am 03.08.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.