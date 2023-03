Regenwetter in weiten Teilen Deutschlands. (picture alliance / dpa / Friso Gentsch)

Im Süden zunächst regnerisch, vereinzelt Gewitter, auch im Norden und Nordosten meist bedeckt und vor allem am Vormittag zeitweise Regen. Sonst wechselnd bewölkt und von West nach Ost immer wieder Schauer und kurze Gewitter. Höchstwerte 12 bis 18 Grad. Am morgigen Freitag meist bedeckt. Von Südwesten her breiten sich Niederschläge aus. Höchsttemperaturen 10 bis 16 Grad.

Die weiteren Aussichten: Am Samstag meist stark bewölkt bis bedeckt mit zum Teil länger andauernden und gebietsweise kräftigen Regenfällen. Dazu etwas kühler: 6 bis 14 Grad.

