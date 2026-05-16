Internationale Studie

Der Aufenthalt in der Natur wirkt sich offenbar auf unsere Lebenszufriedenheit aus. (Eyeem / Jonas Hafner)

Dabei wirkt sich der Einfluss der Natur jedoch nur indirekt auf die Lebenszufriedenheit aus. Forscher der Anglia Ruskin University im britischen Cambridge kamen in ihrer internationalen Untersuchung zu dem Ergebnis, dass Naturerlebnisse das Selbstmitgefühl und das Gefühl der Erholung stärken. Dies habe wiederum positive Auswirkungen auf das eigene Körperbild. Letztlich erhöhe dies auch die Lebenszufriedenheit.

Mehr als 50.000 Menschen befragt

Der Zusammenhang zwischen Naturkontakt und geistiger Gesundheit sei allerdings komplex, betonen die Autoren. Für das Studienergebnis werteten die Forscher Befragungen von Menschen aus 58 Ländern aus. Die Daten stammen aus einer internationalen Befragung, die während der Corona-Pandemie durchgeführt wurde. Die mehr als 50.000 Teilnehmer waren zwischen 18 und 99 Jahre alt.

Laut den Wissenschaftlern zeigten sich ähnliche Muster, unabhängig von Alter, Geschlecht oder Herkunft der Befragten. Es gebe demnach Hinweise darauf, dass Naturerlebnisse eng mit dem menschlichen Wohlbefinden verbunden seien. Die Ergebnisse könnten auch für die Gesundheitspolitik relevant sein. Der Leiter der Studie, Swami, betonte: "In einer Zeit, in der viele Länder nach kostengünstigen Wegen suchen, um das Wohlbefinden zu steigern, unterstreichen unsere Ergebnisse den Wert natürlicher Umgebungen als wichtige Ressource für die öffentliche Gesundheit."

Diese Nachricht wurde am 16.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.