Bisher seien über 20 Tiere geborgen worden, teilte das Umweltministerium von Mecklenburg-Vorpommern in Schwerin mit. Es handele sich um ausgewachsene Tiere, ohne erkennbare Verletzungen und in einem guten Ernährungszustand, erklärte Landesumweltminister Backhaus. Die Kadaver werden nun unter anderem im Deutschen Meeresmuseum in Stralsund untersucht. Eine etwaige Infektion durch die Vogelgrippe wurde bislang als Todesursache ausgeschlossen. Auch die Polizei ermittelt. Die Kegelrobbe ist eine in Deutschland gesetzlich besonders geschützte Art.

Diese Nachricht wurde am 17.10.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.