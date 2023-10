Die ukrainische Hafenstadt Odessa ist immer wieder Ziel von russischen Angriffen (Archivbild) (UKRAINIAN EMERGENCY SERVICE / AFP)

Nach Medienberichten wurden dabei ein Wohngebäude und ein Getreidelager getroffen. Vier Menschen wurden verletzt. Bei dem Angriff sollen Raketen vom Typ "Oniks" zum Einsatz gekommen sein, die üblicherweise gegen Seeziele abgefeuert werden, etwa von Abschussanlagen auf der besetzten Halbinsel Krim. Über mögliche Verletzte oder Tote durch den Raketenangriff ist nichts bekannt.

Unterdessen warb NATO-Generalsekretär Stoltenberg für die Lieferung weiterer Waffensysteme an die Ukraine. In einem Interview mit der "Welt am Sonntag" sagte er, im kommenden Winter seien wieder mehr russische Angriffe auf das Energienetz zur erwarten. Er begrüße deshalb die Ankündigung Deutschlands, ein weiteres Flugabwehrsystem vom Typ Patriot in die Ukraine zu schicken. Stoltenberg betonte, er verstehe die Sorgen um eine mögliche Eskalation der Lage. Das Risiko verblasse aber verglichen mit der Gefahr, dass der russische Präsident Putin den Krieg in der Ukraine gewinnen könnte.

Bundeskanzler Scholz hatte gestern sein vorläufiges Nein zu Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern damit begründet, dass er eine Eskalation des Krieges vermeiden wolle. Man müsse auch gewährleisten, dass Deutschland nicht Teil der Auseinandersetzung werde, sagte Scholz in einem Gespräch mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj am Rande des Europa-Gipfels im spanischen Granada.

