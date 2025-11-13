Deutschrapper Aykut Anhan

Güner Yasemin Balci ist in Neukölln aufgewachsen und seit sechs Jahren die Integrationsbeauftragte des Berliner Bezirks. (Archivild) (picture alliance / dpa / Kay Nietfeld)

Der Film über das Leben des schwer suchtkranken Musikers Aykut Anhan müsse pädagogisch begleitet werden, führte sie im RBB-Hörfunk aus. Jemand, der ohne einen akademischen Abschluss und ohne Bildungsbürgertum im Hintergrund Erfolg habe, sei ein Vorbild für die Jugend – und zwar nicht nur für die mit Migrationshintergrund. Zugleich schreckten Haftbefehls Abstürze die Jugend auch ab, führt Balci aus. Genau diese Ambivalenz müsse im Schulunterricht besprochen werden.

