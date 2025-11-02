Reinhard Mey. (Archivbild) (imago / Rene Traut )

In den Sozialen Medien wird Meys Lied "In meinem Garten" von 1970 zahlreich geteilt und nachgesungen, nachdem der schwer suchterkrankte Musiker mit Künstlernamen "Haftbefehl" in einer Schlüsselszene des Films seine persönliche Verbindung zu dem Lied deutlich gemacht hat. Fans geben sich überrascht, beeindruckt und angetan von Meys Text und Musik.

Reinhard Meys Lied steigt im Zuge von Netflix’ Haftbefehl-Doku neu in Streaming-Charts ein

Auf TikTok ist zu lesen: "Zwei Künstler, zwei Welten, Poesie und Straßenlyrik, wer hätte gedacht, dass eine Ikone des Rap in den Werken einer Legende der Liedermacherkunst Trost findet." Auf YouTube heißt es: "Danke, dass du Haftbefehl so viel Kraft gegeben hast." Oder: "Reinhard, Abi, ich liebe den Song. Was für ein Meisterwerk".

Elyas M’Bareks erschütternde Haftbefehl-Doku erreicht auf Anhieb Platz 1 bei Netflix

Der Offenbacher mit kurdischen Wurzeln spricht durch seine Musik auch benachteiligte junge Leute an, darunter viele mit einem Migrationshintergrund und oder einer muslimischen Familiengeschichte. Die erschütternde Doku „Babo - Die Haftbefehl-Story“, produziert unter anderem von Schauspieler Elyas M’Barek, erreichte in Deutschland, Österreich und der Schweiz auf Anhieb Platz 1 der Netflix-Charts.

Sie zeigt schonungslos offen die Schattenseiten seines Ruhms. Der Zuschauer sieht den Absturz Anhans und die Auswirkungen seiner Sucht auf seine Familie, seine zwei Kinder und seine beiden Geschwister. Andere Künstler kommen ebenfalls zu Wort.

Haftbefehl, alias Aykut Anhan, konsumiert seit Suizid des Vaters vor 25 Jahren Kokain

Der 39-jährige Aykut Anhan konsumiert nach eigenen Angaben seit dem 13. Lebensjahr Kokain, etwa zu der Zeit beging sein Vater Suizid. Der Musiker brach die Schule ab, geriet mehrfach mit dem Gesetz in Konflikt, kam früh in Jugendarrest.

Wegen seiner Bedeutung für viele Jugendliche gibt es in der Region in Offenbach und Frankfurt inzwischen Forderungen, die Texte und das Leben Anhans im Schulunterricht zu thematisieren.

Reinhard Mey schrieb Haftbefehl nachdem er die Netflix-Dokumentation gesehen hatte

Haftbefehl selbst äußerte sich "berührt" von der Reaktion Reinhard Meys auf ihn. Auf Instagram schrieb Anhan, Meys Team habe dem Filmprojekt zunächst skeptisch gegenübergestanden und gezögert, das Lied "In meinem Garten" für die Dokumentation frei zu geben. Mey ist bekannt dafür, zurückhaltend bei der Freigabe seiner Lieder zu sein. Anhan führte aus, nachdem Mey den Film gesehen habe, habe Mey jedoch persönlich zu ihm gefunden, ihm geschrieben und ihm damit etwas gegeben, das tiefer gehe als Zustimmung.

