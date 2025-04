Geplanter Anschlag auf Synagoge in Halle

Die Synagoge in Halle (dpa/Hendrik Schmidt)

Bereits im Februar wurde der Mann in der Schweiz festgenommen und jetzt an Deutschland ausgeliefert. Er hatte zwischen Juli vergangenen Jahres und Februar seine Anschlagspläne wiederholt in einer Telegram-Chatgruppe angekündigt und sich eine Langwaffe beschafft, wie die Staatsanwaltschaft Halle mitteilte. Gegen den Beschuldigten wird wegen Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat und unerlaubten Besitzes einer Schusswaffe ermittelt.

Auf die Synagoge in Halle wurde bereits 2019 ein rechtsextremistisch motivierter Anschlag verübt.

Diese Nachricht wurde am 29.04.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.