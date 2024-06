Messerattacke in Mannheim

Ein bei dem Messerangriff verletzter Polizist schwebt weiter in Lebensgefahr. (Rene Priebe / dpa / Rene Priebe)

Die Staatsanwaltschaft Karlsruhe teilte mit, dem Mann werde versuchter Mord zur Last gelegt. Der aus Afghanistan stammende mutmaßliche Täter lebe seit 2014 in Deutschland. Die Polizei habe seine Wohnung im hessischen Heppenheim durchsucht. Der Mann hatte gestern in Mannheim einen Stand der islamkritischen Bürgerbewegung Pax Europa angegriffen und sechs Menschen zum Teil schwer verletzt, bevor er selbst angeschossen wurde. Er ist weiterhin nicht vernehmungsfähig.

