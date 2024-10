Polizisten bringen den in Bernau bei Berlin festgenommenen mutmaßlichen IS-Unterstützer zur Haftvorführung am BGH in Karlsruhe. (dpa / René Priebe)

Dies teilte eine Sprecherin des Gerichts in Karlsruhe mit. Nach Angaben der Bundesanwaltschaft ist der Mann ein Anhänger des sogenannten "Islamischen Staates". Zur Planung des Anschlags habe er sich in einem Messenger-Chat mit einem Mitglied des IS ausgetauscht. Der Zugriff sei am Samstagabend im brandenburgischen Bernau bei Berlin erfolgt. Medienberichten zufolge hatten die Behörden einen Hinweis eines ausländischen Nachrichtendienstes bekommen. Ebenfalls laut Medienberichten handelt es sich bei dem Festgenommenen um einen abgelehnten Asylbewerber.

Bundeskanzler Scholz dankte den Sicherheitsbehörden und versicherte, dass Deutschland im Kampf gegen Terrorismus nicht nachlassen werde.

Diese Nachricht wurde am 21.10.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.