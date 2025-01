Internationaler Strafgerichtshof

Der Chefankläger am Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag, Karim Khan (picture alliance / dpa / Christophe Gateau)

Khan warf Taliban-Chef Achundsada und dem Obersten Richter Hakkani Verbrechen gegen die Menschlichkeit vor. Konkret gehe es um Verfolgung aus Gründen des Geschlechts. Am Strafgerichtshof wird nun geprüft, ob dem Antrag auf Haftbefehle stattgegeben wird.

Die Taliban sind in Afghanistan seit 2021 wieder an der Macht. Die Rechte von Frauen und Mädchen wurden seither drastisch eingeschränkt. Unter anderem ist ihnen der Besuch weiterführender Schulen untersagt, es gibt kaum Arbeitsmöglichkeiten für sie. Zuletzt erließen die Taliban ein Dekret, das den Einbau von Fenstern in Wohnhäusern verbietet, durch die von Frauen genutzte Bereiche einsehbar sein könnten.

Diese Nachricht wurde am 23.01.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.