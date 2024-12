Nach Anschlag auf Weihnachtsmarkt

Zahlreiche Kerzen stehen in Gedenken an die Opfer des Anschlags von Magedburg vor dem Weihnachtsmarkt. (picture alliance / dpa / Sebastian Kahnert)

Der 50-Jährige Tatverdächtige war am Abend dem Haftrichter vorgeführt worden. Dieser ordnete Untersuchungshaft an. Der Mann müsse unter anderem wegen des Vorwurfs des fünffachen Mordes und mehrfach versuchten Mordes in Untersuchungshaft, teilte die Polizei in der Nacht in Magdeburg mit.

In der Stadt soll heute mit einer Mahnwache der Opfer des Anschlags auf dem Weihnachtsmarkt gedacht werden. Vor der Johanniskirche in der Nähe des Tatorts befindet sich bereits eine zentrale Gedenkstelle. Hunderte Menschen legten dort Blumen ab und entzündeten Kerzen. Gestern Abend wurde in Gedenken an die Anschlagsopfer ein ökumenischer Gottesdienst im Magdeburger Dom gefeiert. Zu den Gästen zählten Betroffene, Angehörige, Einsatzkräfte und Politiker. Auch Bundespräsident Steinmeier, Bundeskanzler Scholz und Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Haseloff nahmen teil. Oberbürgermeisterin Borris dankte zum Abschluss für die große Anteilnahme und äußerte die Hoffnung, dass die Stadtgesellschaft zusammenhalte.

Allein vor dem Dom beteiligten sich nach Schätzungen der Polizei mehr als 1.000 Menschen am Gedenken. Für sie war eine große Videoleinwand aufgebaut, auf die der Gottesdienst übertragen wurde. Um 19:04 Uhr - zum Tatzeitpunkt am Freitag - läuteten alle Kirchenglocken in Magdeburg.

In das Gedenken in der Magdeburger Innenstadt mischten sich aber auch rechte Parolen. Etwa 1.000 Teilnehmer versammelten sich auf einem zentralen Platz der Landeshauptstadt von Sachsen-Anhalt. Zu sehen waren dort unter anderem ein Transparent mit dem Wort "Remigration" sowie sogenannte Heimat-Fahnen. Die Polizei löste die Versammlung auf.

Bangen um das Leben vieler Schwerverletzter

Bei dem Anschlag am Freitag Abend waren fünf Menschen getötet worden. Weitere 200 wurden verletzt, mehr als 40 davon sehr schwer.

Politiker versprechen Aufklärung

Vor dem Gottesdienst hatte Scholz zusammen mit Haseloff, Innenministerin Faeser, Justizminister Wissing und Umweltministerin Lemke sowie Unionsfraktionschef Merz den Tatort besucht. Scholz sprach von einer "furchtbaren Tat". Nun sei es wichtig, aufzuklären und die Motive des Täters zu verstehen, um mit den notwendigen Konsequenzen darauf zu reagieren. Man werde dem Täter mit der ganzen Härte des Gesetzes begegnen. Ministerpräsident Haseloff kündigte umfassende Aufklärung an. Dies sei man den Opfern schuldig, sagte der CDU-Politiker.

Diese Nachricht wurde am 22.12.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.