US-Bundesstaat Georgia

Bei dem Einbruch wurden unter anderem Musikdateien, Filmmaterial, Showpläne und Konzert-Setlisten gestohlen. Die Daten befanden sich auf USB-Sticks in einem Mietwagen, der von Beyoncés Choreograf und einem Tänzer genutzt wurde. Der Vorfall ereignete sich bereits am 8. Juli - zwei Tage vor dem ersten von vier Konzerten im Rahmen von Beyoncés "Cowboy Carter"-Tour in Atlanta. Die Sängerin tourt derzeit durch die USA und Europa.

