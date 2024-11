Urteil in Terror-Prozess

Ein "Reichsbürger" ist verurteilt worden (Archivbild). (picture alliance / dpa / dpa-Pool / Bernd Weißbrod)

Der heute 62-Jährige zählte zur so genannten Reichsbürger-Szene. Das Oberlandesgericht Frankfurt am Main sah es als erwiesen an, dass der Mann sich an der Vorbereitung von Hochverrat beteiligte und Mitglied in einer terroristischen Vereinigung war.

Die im April 2022 aufgeflogene Gruppe plante unter anderem, Bundesgesundheitsminister Lauterbach zu entführen. Der jetzt Verurteilte sitzt seit Herbst 2023 in Untersuchungshaft. Vor Gericht bereute er seine Tat.

Diese Nachricht wurde am 25.11.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.