Der russische Journalist Sergej Karelin ist einer der vier Verurteilten. (dpa / AP Photo)

Der Prozess fand in Moskau hinter verschlossenen Türen statt. Die drei Männer und eine Frau seien in eine Gruppe verwickelt gewesen, die als extremistisch eingestuft worden sei, urteilte das russische Gericht. Die Medienleute wiesen die Anschuldigung zurück. Sie sagten, sie würden wegen ihrer Arbeit als Journalisten strafrechtlich verfolgt. Zwei von ihnen waren in der Vergangenheit auch für die Deutsche Welle tätig. Nawalny war im Februar vergangenen Jahres in einer Strafkolonie in Sibirien gestorben.

Diese Nachricht wurde am 16.04.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.