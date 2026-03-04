Manuel Hagel (picture alliance / dts-Agentur )

Das sei eine Kampagne aus der untersten Schublade, sagte Strobl in Stuttgart. Die Grünen könnten nicht so tun, als hätten sie damit nichts zu tun. Ministerpräsident Kretschmann von den Grünen hatte vor Journalisten erklärt, es habe sich nicht um eine konzertierte Aktion gehandelt. Verbreitet hatte das Video die Grünen-Bundestagsabgeordnete Zoe Mayer.

Die Aufnahme zeigt Hagel vor acht Jahren. Der damals 29-Jährige berichtet vom Besuch einer Schulklasse mit überwiegend etwa 16-jährigen Mädchen. Dabei macht er mehrfach anzügliche Bemerkungen. Das brachte ihm Sexismus-Vorwürfe ein.

Der AfD-Spitzenkandidat im Südwesten, Frohnmaier, meinte, als Familienvater finde er Hagels Verhalten irritieren d. Der Grünen-Spitzenkandidat Özdemir hielt sich zwar zurück. Kritik an Hagel kam jedoch vom Grünen-Bundesvorsitzenden Banaszak. In Baden-Württemberg wird am Sonntag ein neuer Landtag gewählt.

Diese Nachricht wurde am 04.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.