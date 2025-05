Der CDU-Politiker Hagel ist zum Spitzenkandidaten seiner Partei in Baden-Württemberg gekürt worden (dpa/ Uwe Anspach)

Auf dem Delegiertentreffen der Südwest-CDU in Stuttgart erhielt er knapp 94 Prozent der Stimmen. Der 37-Jährige will Nachfolger von Ministerpräsident Kretschmann werden. Der Grünen-Politiker tritt bei der nächsten Landtagswahl

nicht mehr an.

Einer der Redner auf dem CDU-Treffen war Bundeskanzler Merz. Dabei kündigte er an, in den kommenden Wochen Steuererleichterungen für Unternehmen auf den Weg zu bringen.

Diese Nachricht wurde am 17.05.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.