Im niedersächsischen Heidenau schlugen laut Polizei bis zu tennisballgroße Hagelkörner Löcher in Hausdächer. Auch Autos wurden teils schwer beschädigt. In Niedersachsen gingen gestern Abend rund 250 Notrufe ein. Die Feuerwehr rückte gut 600 Mal aus.
Auch im Landkreis Ludwigslust-Parchim in Mecklenburg-Vorpommern gingen tennisballgroße Hagelkörner nieder. Sie sammelten sich auf dem Boden an und mussten mit Radladern weggeräumt werden. Nach Starkregenfällen pumpte die Feuerwehr vollgelaufene Keller aus und beseitigte umgestürzte Bäume.
In der Region Hannover und später auch im Stadtgebiet setzte heftiger Starkregen zahlreiche Keller, Tiefgaragen und Aufzugsschächte unter Wasser.
Diese Nachricht wurde am 14.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.