Garry Conille (Dieu Nalio Chery / AP / Dieu Nalio Chery)

Das 14-köpfige Kabinett wurde im Amtsblatt bekanntgegeben. Mit der Bildung der Übergangsregierung versucht das Land, aus der Abwärtsspirale herauszufinden, in der es sich seit der Ermordung von Präsident Moïse vor drei Jahren befindet. Haiti leidet unter der Gewalt bewaffneter Banden, die die Hauptstadt Port-au-Prince größtenteils unter ihrer Kontrolle haben. Ende Februar eskalierte die Lage, als ein Bündnis mehrerer Banden mit einer Reihe von Gewalttaten die Stadt lahmlegte. Den damaligen Interims-Premier Henry hinderten sie so an der Rückkehr von einer Auslandsreise und zwangen ihn zum Rücktritt.

Das verarmte Haiti war in den vergangenen Jahren auch von Erdbeben und Wirbelstürmen betroffen. Nun sollen nach der Wiederherstellung der öffentlichen Ordnung baldmöglichst die ersten freien Wahlen seit 2016 stattfinden.

