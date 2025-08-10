Durch Bandengewalt werden in Haiti immer wieder Menschen getötet. (Odelyn Joseph/AP/dpa)

Die Maßnahme ermögliche eine umfassende Mobilisierung aller staatlichen Sicherheitskräfte, hieß es in einer Erklärung. Ziel sei es, Sicherheit und Frieden wiederherzustellen. Der Notstand gilt den Angaben zufolge zunächst für drei Monate. Betroffen sind mehrere Regionen des Karibikstaats, darunter die Hauptstadt Port-au-Prince.

Haiti befindet sich seit Jahren in einer politischen und wirtschaftlichen Krise. Bewaffnete Banden kontrollieren weite Teile des Landes. Nach Angaben der Vereinten Nationen wurden allein in den vergangenen drei Monaten 1.500 Menschen getötet, mehr als eine Million sind im Land auf der Flucht.

Einer multinationalen Schutztruppe unter der Führung Kenias ist es bisher nicht gelungen, die öffentliche Ordnung in Haiti wiederherzustellen.

Diese Nachricht wurde am 10.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.