Ein Zweikampf zwischen Bayerns Leroy Sané (rechts) und Lucas Vazquez von Real Madrid. (AP / Christian Bruna)

Die Gäste aus Spanien gingen in der ersten Hälfte durch Vinicius Junior in Führung. Die Bayern glichen kurz nach der Halbzeitpause durch Leroy Sane aus, anschließend traf Harry Kane per Elfmeter zum 2:1. Vinicius glich in der 83. Minute ebenfalls per Elfmeter wieder aus.

Das Rückspiel findet nächste Woche Mittwoch in Madrid statt.

Diese Nachricht wurde am 30.04.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.