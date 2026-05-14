Fußball Halbzeit-Show beim WM-Finale mit Madonna, Shakira und BTS
Der Weltfußballverband hat für das WM-Finale im Juli erstmals eine große Halbzeitshow angekündigt. Auftreten sollen unter anderem Madonna, Shakira und die Boyband BTS. Kuratiert wird die Show von Coldplay-Sänger Chris Martin.
Die FIFA orientiert sich dabei am Super Bowl, dem Endspiel um die Meisterschaft im American Football. Etwaige Erlöse sollen dem FIFA-Bildungsfonds zugutekommen. Das Endspiel der Fußball-WM findet am 19. Juli im Metlife-Stadion im US-Bundesstaat New Jersey statt.
Diese Nachricht wurde am 14.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.