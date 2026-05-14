Fußball
Halbzeit-Show beim WM-Finale mit Madonna, Shakira und BTS

Der Weltfußballverband hat für das WM-Finale im Juli erstmals eine große Halbzeitshow angekündigt. Auftreten sollen unter anderem Madonna, Shakira und die Boyband BTS. Kuratiert wird die Show von Coldplay-Sänger Chris Martin.

    Das Logo der WM 2026 vor einem roten Hintergrund, daneben stehen Menschen.
    Die FIFA-WM 2026 findet in den USA, in Kanada und Mexiko statt. (x)
    Die FIFA orientiert sich dabei am Super Bowl, dem Endspiel um die Meisterschaft im American Football. Etwaige Erlöse sollen dem FIFA-Bildungsfonds zugutekommen. Das Endspiel der Fußball-WM findet am 19. Juli im Metlife-Stadion im US-Bundesstaat New Jersey statt.
    Diese Nachricht wurde am 14.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.