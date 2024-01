TV-Debatte der Republikaner

Nikki Haley (r), ehemalige UNO-Botschafterin der USA, und Floridas Gouverneur Ron DeSantis nehmen an einer CNN-Präsidentschaftsdebatte der Republikaner an der Drake University in DeMoiines in Iowa teil. (Andrew Harnik / AP / Andrew Harnik)

In der mittlerweile fünften Fernsehdebatte standen sich am frühen Morgen deutscher Zeit die ehemalige amerikanische UNO-Botschafterin und Gouverneurin von South Carolina, Haley, sowie der Gouverneur Floridas, DeSantis, gegenüber. Die Debatte wurde von CNN in Des Moines ausgerichtet, der Hauptstadt des Bundesstaates Iowa. Der bislang in den Umfragen führende Bewerber, der ehemalige Präsident Trump, blieb der Bühne abermals fern und nahm stattdessen an einer separaten Veranstaltung des Fernsehsenders Fox News teil, die ebenfalls in Des Moines stattfand.

Kurz vorher hatte der ehemalige Gouverneur von New Jersey und Trump-Kritiker, Christie, seinen Ausstieg aus dem Vorwahlkampf erklärt.

