48. Parade

Bild vom 47. Christopher Street Day in Berlin im vergangenen Jahr (picture alliance / dpa / Casten Koall)

Unter dem Motto "Haltung ist hot" werden 83 Fahrzeuge und 55 Fußgruppen durch das Zentrum der Hauptstadt ziehen. Die Parade führt von der Leipziger Straße über den Potsdamer Platz und den Nollendorfplatz durch den Tiergarten bis zur Siegessäule. Danach gibt es ein Showprogramm auf acht Bühnen am Brandenburger Tor.

Gegendemonstration mit 100 Teilnehmern angekündigt

Die Berliner Veranstaltung dauert dieses Mal zwei Tage und begann bereits Freitagabend. Die Polizei rechnet für heute mit Protesten aus dem rechten Lager. Bei der Polizei angemeldet ist eine Gegendemonstration, zu der die Veranstalter 100 Teilnehmer angekündigt haben.

Erinnerung an Ereignisse im Juni 1969 in der Schwulenbar "Stonewall Inn"

Die jährlich organisierten CSD-Kundgebungen erinnern an den 28. Juni 1969, als die Polizei die Schwulenbar "Stonewall Inn" in New York stürmte. Der Einsatz löste einen Aufstand von Schwulen, Lesben und Transpersonen aus.

Diese Nachricht wurde am 25.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.