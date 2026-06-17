Naher Osten

Zerstörung in Gaza-Stadt nach der Waffenruhe zwischen Israel und Hamas (Archivbild) (picture alliance / Anadolu / Khalil Ramzi Alkahlut)

Das von der Hamas kontrollierte Gesundheitsministerium im Gazastreifen teilte mit, es habe seit Oktober vergangenen Jahres 1.005 Todesopfer gegeben. Den Angaben zufolge sind seit Beginn des Krieges im Oktober 2023 insgesamt mehr als 73.000 Menschen getötet worden. Das Gesundheitsministerium unterscheidet bei seinen Zahlen nicht zwischen Kämpfern und Zivilisten.

Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Sie werden jedoch international als zuverlässig angesehen. Anfang des Jahres hatte das israelische Militär damalige Opferzahlen der Hamas bestätigt.

Diese Nachricht wurde am 17.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.