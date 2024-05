Nahost-Krieg

"Unsere Position zum aktuellen Verhandlungspapier ist negativ", sagte der im Libanon ansässige Hamas-Sprecher Hamdan am Abend im libanesischen Fernsehen, wie die Zeitung Times of Israel berichtete . Die Pressestelle der Hamas hat die Äußerungen Hamdans laut New York Times jedoch präzisiert und erklärt, die Hamas-Führung werde zwar die aktuellen Vorschläge Israels nicht unverändert akzeptieren, sei aber bereit weiterzuverhandeln.