Das teilten die militanten Islamisten am frühen Morgen in einer Erklärung mit. Eine Delegation der Hamas führt derzeit in Kairo Gespräche mit ägyptischen Vermittlern. Israel hatte gestern die Entsendung einer Delegation nach Katar bekanntgegeben. Dort sollen ab morgen Gespräche in der Hauptstadt Doha stattfinden. Israel und die Hamas verhandeln nicht direkt miteinander. Die Vermittlungen laufen über Unterhändler aus Ägypten und Katar, die von den USA unterstützt werden.

Nach israelischen Informationen werden im Gazastreifen noch 24 lebende Geiseln und 35 Leichen von Verschleppten festgehalten.

