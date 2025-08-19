Krieg im Gazastreifen

Die islamistische Hamas will offenbar einen neuen Vorschlag für eine Waffenruhe akzeptieren. (dpa / picture alliance / Majdi Fathi)

In einer Videobotschaft sagte er lediglich, er habe die Berichte über eine positive Antwort der Hamas vernommen. Zuvor hatte die Terrororganisation auf dem Online-Dienst Telegram mitgeteilt, man habe dem Vorschlag zugestimmt. Dieser geht auf einen Plan des US-Sondergesandten Witkoff zurück. Demnach sollen während einer 60 Tage langen Waffenruhe zehn israelische Geiseln im Gegenzug für palästinensische Häftlinge freigelassen werden. Zudem soll es Verhandlungen über einen dauerhaften Waffenstillstand geben.

Israels Sicherheitskabinett hatte zuletzt eine Ausweitung des Krieges beschlossen. Vorgesehen ist unter anderem die Einnahme von Gaza-Stadt, wo das Militär Hamas-Terroristen versteckt unter der Zivilbevölkerung vermutet.

