Nahost-Krieg

Trotz der Bemühungen um eine Waffenruhe im Gazastreifen gab es erneut viele Tote. (AP / Abdel Kareem Hana)

Dabei wurden nach Angaben der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde binnen 24 Stunden 61 Menschen getötet. Mehr als 280 seien verletzt worden, hieß es. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Von israelischer Seite gab es zunächst keine Angaben. Seit Beginn des Gaza-Kriegs mit dem Massaker der Hamas in Israel am 7. Oktober 2023 sind nach palästinensischen Angaben in dem Küstenstreifen mehr als 46.600 Menschen getötet worden.

Diese Nachricht wurde am 14.01.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.