Sie hätten im Bereich der Stadt Chan Junis auf die israelischen Soldaten geschossen und Panzerabwehrraketen eingesetzt. Einige seien in den Posten eingedrungen. In einem Feuergefecht wurden den Angaben zufolge zehn der Angreifer getötet. Drei Soldaten seien verletzt worden.
Israelische Medien berichteten, man gehe davon aus, dass es das Ziel der Aktion war, Soldaten zu entführen.
Die Kassam-Brigaden, der militärische Arm der Hamas, reklamierten den Angriff für sich.
Diese Nachricht wurde am 20.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.