Gaza-Krieg

Hilfstransporte überqueren den Grenzübergang Rafah (Egyptian Press Center / AP / dpa)

In den kommenden Tagen und Wochen soll der Austausch weitergehen. Insgesamt sollen sich noch knapp hundert Geiseln in der Gewalt der Hamas befinden, von denen viele aber nicht mehr am Leben sind.

Erste Hilfslieferungen erreichen Gazastreifen

Nach Beginn der Waffenruhe im Gaza-Streifen sind zudem erste Hilfslieferungen für die notleidende Bevölkerung eingetroffen. Das Welternährungsprogramm schickte gegen Mittag Lastwagen mit Hilfsgütern über die Grenze, wie es auf dem Internet-Portal X mitteilte. Die Lkw hätten Mehl und Lebensmittelpakete geladen, hieß es. Genutzt wurden die Übergänge Kerem Schalom im Süden und Sikim im Norden des Gazastreifens.

Die Waffenruhe war gegen 10.15 Uhr unserer Zeit mit mehreren Stunden Verspätung in Kraft getreten.

Diese Nachricht wurde am 19.01.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.