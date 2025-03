Gaza-Krieg

Noch immer befinden sich Geiseln in der Hand der Hamas. Der Austausch ist ein wichtiger Teil der ersten Phase der Waffenruhe. (picture alliance / newscom / Jim Hollander)

Die Hamas habe die israelische Forderung einer Verlängerung der ersten Phase der Waffenruhe abgelehnt, sagte ein Sprecher der militant-islamistischen Palästinenser-Organisation dem Sender Al-Araby. Aus dem Politbüro der Hamas hieß es, vor der gestrigen Abreise des israelischen Verhandlungsteams habe es keine Fortschritte gegeben und es sei unklar, ob die Gespräche heute wieder aufgenommen würden.

Die erste Phase der Waffenruhe-Vereinbarung sollte eigentlich heute enden und in eine zweite Phase übergehen. Israel forderte ägyptischen Sicherheitskreisen zufolge bei den Verhandlungen in Kairo jedoch, die erste Phase um sechs Wochen zu verlängern. In dieser Phase ist vorgesehen, dass die Hamas wöchentlich Geiseln übergibt und Israel im Gegenzug palästinensische Häftlinge auf freien Fuß setzt. In der zweiten Phase sollte es unter anderem um eine dauerhafte Waffenruhe und den vollständigen Abzug der israelischen Armee aus dem Gazastreifen gehen.

Diese Nachricht wurde am 01.03.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.