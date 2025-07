Unterbrochene Gespräche in Doha

Katars Haupstadt Doha ist Gastgeberin der Verhandlungsrunden über eine mögliche Waffenruhe im Gaza-Krieg. (imago / robertharding / IMAGO)

Dazu zähle vor allem, dass sich die humanitäre Lage in dem Palästinensergebiet verbessere, teilten die militanten Islamisten in einer Stellungnahme mit. Unter den derzeit gegebenen Umständen seien Gespräche sinn- und wirkungslos. Zuletzt waren die indirekten Verhandlungen zwischen Israel und der Hamas in der katarischen Hauptstadt Doha ins Stocken geraten, bei denen neben Katar als Vermittler auch die USA und Ägypten auftreten. Die Kriegsparteien machen sich dafür gegenseitig verantwortlich. Als gescheitert bezeichnet hat die Gespräche bislang allerdings keine der beiden Seiten.

Die Delegationen Israels und der USA waren lediglich zu Konsultationen in ihre jeweiligen Hauptstädte zurückberufen worden.

