Auf einer Pressekonferenz kündigt die Hamas die Rückgabe der Regierungsaufgaben an. (AP Photo / Jehad Alshrafi / Jehad Alshrafi)

Auf einer Pressekonferenz kündigten die Islamisten an, ein Komitee aufzulösen, das bislang als De-facto-Regierung die zivile Verwaltung koordinierte. Übernehmen soll eine mit unabhängigen Technokraten besetzte neue Verwaltung. Nach der Machtübernahme der Hamas im Gazastreifen vor knapp 20 Jahren entstand eine Parallelverwaltung zu der international anerkannten Palästinensischen Autonomiebehörde im Westjordanland.

Der Schritt jetzt wird als Zeichen gewertet, dass die Hamas bereit sein könnte, zumindest einen Teil ihrer Macht abzugeben. Eine von Israel und den USA geforderte vollständige Entwaffnung lehnt die Terrorgruppe aber weiter ab.

Diese Nachricht wurde am 06.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.