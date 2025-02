Bei Geiselfreilassungen, wie hier am 15. Februar, tritt die Hamas martialisch auf. (Abed Rahim Khatib / dpa / Abed Rahim Khatib)

Zwei von ihnen sind bereits seit Jahren in der Gewalt der Hamas, wie die Nachrichtenagentur AP unter Berufung auf Geisel-Familien meldet. Die vier anderen seien bei den Angriffen am 7. Oktober 2023 verschleppt worden. Außerdem will die Hamas bereits am Donnerstag die Leichen von vier Geiseln übergeben.

Im Laufe der ersten Phase der am 19. Januar in Kraft getretenen Feuerpause sind bislang 19 lebende israelische Geiseln freigekommen. Israel entlässt im Gegenzug Hunderte verurteilte Palästinenser aus der Haft. Dieser Austausch ist Teil der Vereinbarung zwischen Israel und der Hamas. Laut ägyptischen Staatsmedien begann inzwischen auch die ebenfalls vereinbarte Räumung von Trümmern durch Israel im Gazastreifen.

Diese Nachricht wurde am 18.02.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.