Die Hamas hat drei weitere Geiseln in Nuseirat freigelassen. (AP / Abdel Kareem Hana)

Die Geiseln - sechs Männer- wurden in mehreren Schritten an das Rote Kreuz übergeben. Zunächst kamen zwei Geiseln in Rafah frei, später drei weitere in Nuseirat. Maskierte und bewaffnete Hamaskämpfer führten die Geiseln auf Bühnen vor. Zuletzt wurde eine sechste Geisel freigelassen. - Vier der Männer waren beim Hamas-Überfall auf Israel am 7. Oktober 2023 verschleppt worden, zwei waren bereits seit rund zehn Jahren in der Gewalt der radikalen Islamisten. Im Gegenzug sollen heute 602 Palästinenser aus israelischen Gefängnissen freikommen. Unter ihnen sollen auch Personen sein, die wegen schwerer Straftaten verurteilt wurden.

Die sechs Geiseln sollen die letzten noch lebenden sein, die im Rahmen der ersten Phase des Waffenruhe-Abkommen freigelassen werden. Noch ist unklar, ob beide Seiten eine Einigung auf eine zweite Phase der Waffenruhe erzielen.

Hamas gibt Leiche von Shiri Bibas zurück

Zuvor hatte die Hamas bereits die Leiche der deutsch-israelischen Geisel Shiri Bibas übergeben. Das israelische Armeeradio meldete, forensische Untersuchungen hätten die Identität der zweifachen Mutter belegt. Auch die Familie und der Kibbuz bestätigten den Tod der Frau.

Die sterblichen Überreste der Mutter hätten eigentlich bereits am Donnerstag zusammen mit den Leichen ihrer beiden kleinen Söhne an Israel übergeben werden sollen. Die Hamas hatte aber die Leiche einer anderen Frau überstellt, offenbar handelt es sich um eine Frau aus dem Gazastreifen.

Die Hamas sprach von einer Verwechslung, Israels Ministerpräsident Netanjahu von Zynismus. Die Hamas habe das Waffenruhe-Abkommen auf grausame Art verletzt. Die Familie war am 7. Oktober 2023 aus dem Kibbuz entführt worden. Der Vater kam vor kurzem frei. Die Terrorganisation behauptet, Bibas und ihre Söhne seien bei einem israelischen Luftangriff getötet worden. Laut israelischer Armee gibt es Hinweise, dass die Kinder ermordet wurden.

Diese Nachricht wurde am 22.02.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.