Die vier israelischen Geiseln Naama Levy, Karina Ariev, Liri Albag und Daniella Gilboa stehen auf einer Bühne im Gazastreifen, bevor Hamas-Kämpfer sie an das Rote Kreuz übergeben. (AFP / OMAR AL-QATTAA)

Auf Fernsehbildern waren zahlreiche bewaffnete Hamas-Kämpfer und Schaulustige bei der Übergabe zu sehen. Die Soldatinnen wurden in Militärkleidung auf einer Bühne auf einem zentralen Platz vorgeführt. Rund 15 Monate waren sie Gefangene der Hamas. Die Soldatinnen gehörten einer Späherinnen-Einheit in Nahal Oz an, deren Mitglieder vor dem Hamas-Überfall Vorgesetzte vergeblich vor verdächtigen Aktivitäten im Gazastreifen gewarnt hatten.

Im Austausch gegen die vier Frauen sollen im Laufe des Tages palästinensische Häftlinge aus israelischen Gefängnissen freikommen. Die Hamas rechnet mit bis zu 200 Personen. Nachrichtenagenturen zitieren Insider, dass der Großteil der Gefangenen zu lebenslanger Haft verurteilt worden war.

Vergangenes Wochenende hatte die Terrorgruppe zunächst drei verschleppte Zivilistinnen nach Israel zurückkehren lassen. Israel setzte 90 palästinensische Gefangene auf freien Fuß. Insgesamt ist für eine erste Phase des Abkommens zwischen Israel und der Hamas geplant, binnen sechs Wochen sukzessive 33 von insgesamt noch 98 Geiseln gegen zunächst rund 1.900 Gefängnisinsassen auszutauschen. Zudem werden die Hilfslieferungen in den Gazastreifen verstärkt.

Diese Nachricht wurde am 25.01.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.